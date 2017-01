Farc viola acordo sobre entrega de menores rebeldes

Bogota 12/01/2017 | 22h42

A guerrilha das Farc não cumpriu com o acordo para entregar os menores de 15 anos que integram suas fileiras, um compromisso que os rebeldes assumiram no tratado de paz para acabar com o conflito interno, denunciou o governo colombiano nesta quinta-feira.

"Neste ponto, as Farc estão em dívida com o país. Não estão se movendo com a rapidez que deveriam e estamos alertando para isto em todas as reuniões", disse Sergio Jaramillo, Alto Comissário para a Paz do governo.

"Isto é francamente inaceitável", acrescentou Jaramillo em entrevista à rádio RCN.

As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia firmaram em novembro passado um acordo de paz com o governo do presidente Juan Manuel Santos, e o tema dos menores foi um dos mais espinhosos nos quatro anos de negociações.

Jaramillo recordou que em março de 2016 ficou acertado que os menores sairiam das fileiras das Farc e iriam para um programa de reincorporação de jovens à vida civil.

Em maio, as partes anunciaram a saída "em breve" de todos os menores dos campos das Farc, mas o processo foi retardado por problemas internos.

Segundo Jaramillo, apenas 13 menores abandonaram os campos das Farc, em setembro passado.

O Alto Comissário disse que o governo ignora quantos menores permanecem nas Farc, mas estimou que um "número importante" de jovens ingressou na guerrilha.

