Família é rendida durante assalto domingo à noite em Blumenau

Ao chegar em casa na Rua Lóis Lucas, no bairro Salto do Norte, em Blumenau, um homem foi rendido por dois assaltantes que entraram na casa da vítima domingo à noite, segundo a Polícia Militar. Os dois homens encapuzados estariam armados e teriam amarrado todos os moradores em um dos cômodos da residência enquanto ameaçavam as vítimas e pediam por joias e dinheiro, conforme informado em relatório policial.



A dupla fugiu por volta das 22h30min levando R$ 1 mil e o carro da família, um Corolla branco, com placas de Blumenau. O veículo foi localizado pela polícia, na BR-470, próximo a Segala's, no bairro Fortaleza. Os bandidos abandonaram o veículo assim que perceberam a chegada dos policiais, e fugiram por um matagal. Rondas foram feitas, mas os suspeitos não foram localizados.