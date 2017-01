Fabrício Oliveira recebe as chaves do gabinete em ato simbólico em Balneário Camboriú

Política 01/01/2017 | 17h03 Atualizada em





O prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira (PSB) recebeu no início da tarde deste domingo as chaves do gabinete do ex-prefeito Edson Piriquito (PMDB). A transmissão de cargo ocorreu de maneira simbólica na prefeitura. Fazer o ato em uma cerimônia restrita foi de Piriquito, que decidiu não participar da posse do novo prefeito, marcada para 17h no Clube Ariribá.



Ao lado de Fabrício estava o vice Carlos Humberto Metzner Silva (PR). O presidente da Câmara de Vereadores, vereador Nilson Probst (PMDB), compôs a mesa de autoridades no lugar do vice de Piriquito, Cláudio Dalvesco(PR) _ os dois romperam relações em meio ao segundo mandato.



A transmissão simbólica foi amistosa. Fabrício agradeceu a maneira como o governo anterior conduziu a transição e afirmou que o que foi bem feito pelo governo anterior será ¿repetido ou aprimorado¿. Carlos Humberto disse que espera entregar para a gestão que os sucederá ¿uma cidade melhor do que a que recebemos hoje¿.



Piriquito, que deixa o cargo após dois mandatos, afirmou não saber ainda o que fará nos próximos meses:



_ Nos últimos oito anos me dediquei à cidade. Sai uma parte de mim _ disse.



Bem humorado, o ex-prefeito, que correu a São Silvestre no sábado, brincou dizendo que ¿correr é fácil, difícil é administrar a cidade¿.



Para Fabrício, os compromissos de mandato começam cedo na segunda-feira. O prefeito marcou uma reunião com o secretariado às 8h, para definir as principais ações dos próximos dias.