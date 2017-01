Exportações em Santa Catarina caem abaixo da média nacional

Economia 06/01/2017 | 11h36 Atualizada em

A exportação catarinense fechou 2016 com US$ 7,6 bilhões movimentados, 0,7% menos do que no ano anterior, segundo dados da Federação da Indústria de Santa Catarina (Fiesc).



A queda é menor do que a média nacional, que chegou a – 3,1%.O que segurou um pouco a balança comercial foram aumentos pontuais no envio de produtos para o exterior. Os EUA, por exemplo, importaram 20% mais produtos catarinenses este ano _ principalmente automóveis, resultado da operação da BMW em Araquari.



China e Rússia compraram, respectivamente, 13% e 17% mais produtos de Santa Catarina no ano passado.