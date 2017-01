Explosão em padaria destrói prédio e assusta moradores na cidade de São João Batista

Susto 03/01/2017 | 08h38 Atualizada em

Moradores da cidade de São João Batista, na Grande Florianópolis, acordaram assustados na madrugada desta terça-feira. Uma explosão em uma padaria, no Centro da cidade, por volta das 5h, provocou a queda de um prédio e também comprometeu a estrutura de imóveis vizinhos. Segundo o Corpo de Bombeiros, que segue trabalhando no local, a explosão pode ter sido causada por um vazamento de gás no estabelecimento.

Segundo informações repassadas pela Polícia Militar (PM), a construção de dois andares, localizada na Praça Deputado Walter Vicente Gomes, veio abaixo logo após um forte barulho. Com a força da explosão, uma farmácia, uma joalheira, uma ótica, três apartamentos, o prédio da prefeitura e algumas salas comerciais também sofreram danos.

— Causou um grande estrago. Um prédio do lado, onde funciona uma farmácia, ficou bastante comprometido. Foi cena de filme mesmo — contou o soldado da PM Rafael Felipe Correa da Luz Ferreira.

Apesar do susto, somente uma moradora, dona do prédio e familiar da proprietária da padaria, se feriu. A mulher, ainda não foi identificada, dormia nos fundos do imóvel quando a explosão aconteceu. Ela precisou levar seis pontos na perna.

Além da PM e Corpo de Bombeiros, o Instituto Geral de Perícias (IGP) foi acionado e deve iniciar uma investigação no local ainda nesta tarde. Além da padaria, no andar de cima do prédio funcionava um restaurante. O local foi isolado e ninguém está autorizado a entrar nos imóveis.

