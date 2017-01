Explosão em padaria destrói prédio e assusta moradores de São João Batista

Susto 03/01/2017 | 08h38 Atualizada em

Moradores da cidade de São João Batista, na Grande Florianópolis, acordaram assustados nesta madrugada. Uma explosão em uma padaria, no centro da cidade, por volta das 5h desta terça-feira, ocasionou na queda de um prédio e comprometeu a estrutura de imóveis vizinhos. Segundo o Corpo de Bombeiros que segue trabalhando no local, a explosão foi causada por um vazamento de gás no estabelecimento. Apesar do susto, ninguém se feriu.

Conforme informações repassadas pela Polícia Militar (PM), a construção de dois andares veio abaixo logo após um forte barulho. Com a força da detonação, uma farmácia, uma joalheira, uma ótica e algumas salas comerciais sofreram danos.

— Causou um grande estrago. Um prédio do lado, onde funciona uma farmácia, ficou bastante comprometido. Foi cena de filme mesmo — contou o soldado da PM Rafael Felipe Correa da Luz Ferreira.

Além da PM e Corpo de Bombeiros, o Instituto Geral de Perícias (IGP) foi acionado e deve iniciar uma investigação ainda nesta tarde. Além da padaria, no andar de cima do prédio funcionava um restaurante. O local está isolado e ninguém está autorizado a entrar nos prédios.

