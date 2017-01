Ex-presidente dos EUA Bush pai e sua esposa são hospitalizados

Washington 18/01/2017 | 21h30

O ex-presidente americano George H.W. Bush, de 92 anos, foi hospitalizado em Houston - informou seu porta-voz nesta quarta-feira (18), acrescentando que sua mulher, Barbara Bush, também foi internada.

Bush pai "foi internado na Unidade de Tratamento Intensivo do Houston Methodist Hospital por um problema respiratório agudo relacionado com uma pneumonia", indicou o porta-voz, Jim McGrath, em um comunicado.

"Os médicos fizeram um procedimento para proteger e limpar suas vias respiratórias, o que exigiu sedação. O presidente Bush se encontra estável e descansando confortavelmente na UTI, onde ficará em observação", detalha o comunicado divulgado pelo assessor.

Na manhã desta quarta-feira, a ex-primeira-dama de 91 anos também foi levada para o mesmo hospital "por precaução, após apresentar fadiga e tosse", dizia o comunicado.

Na Casa Branca de 1989 a 1993, ele é o mais velho dos quatro ex-presidentes vivos que governaram os Estados Unidos e usa cadeira de rodas. Nas últimas aparições públicas, parecia estar com a saúde bastante frágil.

Em sua última coletiva de imprensa, nesta quarta, antes de entregar o cargo para Donald Trump, o presidente americano, Barack Obama disse que esteve em contato com a família Bush e que ele e a primeira-dama, Michelle, enviavam suas orações ao casal.

Ele "não apenas dedicou sua vida ao país, como foi um apoio constante e um bom conselheiro para Michelle e para mim", disse o líder democrata aos jornalistas.

Em um tuíte, o presidente eleito Donald Trump assegurou que seus pensamentos estavam com os Bush e que esperava "uma melhora rápida" de ambos.

Bush é o patriarca de uma das dinastias políticas mais proeminentes dos Estados Unidos e é pai do também ex-presidente americano George W. Bush (2001-2009) e do ex-governador da Flórida Jeb Bush, um dos rivais de Trump nas prévias do partido.

Em julho de 2015, o 41º presidente foi tratado em um hospital de Maine após ter caído e quebrado um osso no pescoço. Em dezembro de 2014, foi internado no Houston Methodist Hospital por problemas respiratórios.

Bush também foi tratado no mesmo local em novembro de 2012 por uma bronquite, permanecendo quase dois meses no hospital.

bfm-mlm/sst/cb/tt