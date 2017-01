Eurico Miranda promete Vasco brigando pelas primeiras posições em 2017: "Quem viver, verá"

Humm, será? 18/01/2017 | 11h49 Atualizada em

Durante a entrevista coletiva da última terça-feira, em São Januário, o presidente Eurico Miranda afirmou que as promessas que ele chegou a fazer no fim do ano passado serão cumpridas o quanto antes. Na ocasião, o mandatário do Vasco garantiu que o clube contrataria quatro reforços de peso para este 2017. Até agora os torcedores consideram apenas Wagner com essa característica.

– Vou cumprir aquilo que eu falei. Aqueles que não acreditavam, vão começar a ver as coisas acontecerem. Os quatro virão, com certeza. O Vasco está montando um time para ir para as cabeças. E vai para as cabeças. Tinha um filósofo companheiro de vocês que dizia o seguinte: quem viver, verá – garantiu o dirigente durante a apresentação de Wagner.



Uma outra promessa de Eurico Miranda foi de um presente de Natal, o que se confirmou com o anúncio do meia Escudero. Dias após a declaração do presidente, Eurico Brandão, seu filho e atual vice-presidente de futebol, chegou a dizer que corria contra o tempo para cumprir a promessa. Na realidade, porém, Escudero não era o presente pensado inicialmente, mas foi o que deu.

O Vasco já trouxe três reforços para esta temporada: o atacante Muriqui e os meias Escudero e Wagner. O próximo pode ser o centroavante Luis Fabiano, que negocia sua rescisão de contrato com o Tianjin Quanjian, da China.