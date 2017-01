Eugene Cernan, último homem a pisar na Lua, morre aos 82 anos

Washington 16/01/2017 | 23h04

O astronauta americano Eugene Cernan, o último homem a pisar na Lua, morreu nesta segunda-feira aos 82 anos, informou a Nasa.

Cernan foi o comandante da nave espacial Apollo 17 - seu terceiro voo espacial e a última missão tripulada dos EUA à Lua - em dezembro de 1972.

"Estamos tristes pela perda do astronauta aposentado da Nasa Gene Cernan, o último homem a pisar na Lua", lamentou a agência espacial dos Estados Unidos no Twitter.

De acordo com um comunicado da família divulgado pela Nasa, Cernan, um oficial naval reformado, morreu por problemas de saúde.

"É com imensa tristeza que compartilhamos a perda de nosso amado marido e pai", disse a família.

"Nossa família está com o coração partido, claro, e nós realmente agradecemos os pensamentos e orações de todos. Gene, como era conhecido por muitos, foi ótimo marido, pai, avô, irmão e amigo", diz o comunicado.

Segundo a família, Cernem era apaixonado pelos avanços da exploração humana no espaço e não queria ser o último homem a pisar na Lua.

"Inclusive aos 82 anos, Gene mantinha a paixão pela exploração do espaço e animava os líderes da nossa nação e os jovens a não permitir que ele seguisse como o último homem a caminhar sobre a Lua".

"Tudo tem três dimensões quando se observa a Terra em seu esplendor, em toda a sua glória, azuis variados nos oceanos e brancos nas neves e nas nuvens", disse Cernan após sua última missão, em 2007.

"Ad Astra, Gene," tuitou o Centro Espacial da Nasa Kennedy, usando a expressão em latim "até as estrelas".

"Lamentamos a perda do nosso amigo Gene Cernan, o último homem na Lua e um herói durante anos", declarou o Museu Nacional do Ar Smithsonian. "Boa sorte no comando da Apollo 17."

"Verdadeiramente, os Estados Unidos perderam um patriota e um pioneiro que contribuiu para dar forma a grandes ambições destinadas a fazer coisas que a raça humana jamais havia feito antes", disse o administrador da Nasa Charles Bolden sobre Cernan.

Cernan deixou sua esposa Jan, uma filha, duas enteadas e nove netos.

No dia 9 de dezembro passado, John Glenn, outra lenda americana do espaço, faleceu aos 95 anos.

Glenn se tornou em 20 de fevereiro de 1962 o primeiro americano a orbitar o planeta. Realizou três voltas em torno da Terra, em um voo de quase cinco horas.

