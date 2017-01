EUA entregam veículos blindados a forças anti-EI na Síria

Washington 31/01/2017 | 13h22

O Exército dos Estados Unidos entregou pela primeira vez veículos blindados às Forças Democráticas Sírias (FDS), uma coalizão de curdo-árabes que combate o grupo extremista Estado Islâmico (EI) em aplicação a uma decisão do governo do ex-presidente Barack Obama, informou uma fonte oficial.

A entrega se deu "em virtude das autorizações existentes" e não de uma nova medida tomada pela administração de Donald Trump, ao contrário do que as FDS anunciaram, de acordo com um porta-voz militar, o coronel John Dorrian.

A administração Obama decidiu dar aos comandantes americanos o poder de fornecer veículos tipo SUV blindados, que finalmente utilizaram, explicaram várias autoridades americanas.

Um porta-voz das FDS havia anunciado a chegada desses veículos blindados, dando a entender que se tratava de uma decisão do governo de Trump, que prometeu "mais apoio".

O fornecimento de armas aos curdos-árabes da Síria por Washington é uma questão que gera confronto entre os Estados Unidos e a Turquia, uma vez que Ancara considera as FDS ligadas às milícias curdas YPG, que considera uma organização terrorista.

Sob a administração Obama, Washington assegurava armar os árabes das FDS e não os curdos, para não irritar a Turquia.

Até o momento, "não houve mudança na política" dos Estados Unidos, declarou à AFP Jeff Davis, porta-voz do Pentágono.

Estes veículos blindados vão ajudar as forças árabes "a combater a ameaça de dispositivos explosivos improvisados do Estado Islâmico, enquanto as FDS avançam para Raqa", considerou o major Adrian Rankine-Galloway, outro porta-voz do Pentágono.

* AFP