EUA entrega US$ 500 milhões ao fundo da ONU para o clima

Washington 17/01/2017 | 21h49

O governo Barack Obama anunciou, nesta terça-feira (17), uma contribuição de US$ 500 milhões ao fundo verde da ONU para o clima, a três dias da posse de seu sucessor, o republicano Donald Trump.

"O Departamento de Estado anuncia que fez uma contribuição adicional de US$ 500 milhões para o Fundo Verde para o Clima", indicou o porta-voz do Departamento de Estado americano, John Kirby.

Essa entrega chega um ano depois de outra de igual valor e faz parte de um compromisso de US$ 3 bilhões anunciado pela administração Obama em novembro de 2014 para esse fundo da ONU.

Representa "a maior instituição financeira multilateral do mundo dedicada" à luta contra a mudança climática, destacou Kirby.

Na semana passada, durante a sabatina no Senado para sua nomeação, o secretário de Estado designado para o gabinete de Donald Trump, Rex Tillerson, ex-presidente do gigante do petróleo ExxonMobil, considerou "importante" que o país continue envolvido na luta contra a mudança climática.

