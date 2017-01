EUA e UE defendem TLC a dias da posse de Trump

Washington 17/01/2017 | 14h34

Estados Unidos e União Europeia defenderam nesta terça-feira o acordo de livre-comércio transatlântico (TTIP), atualmente no limbo, a três dias da chegada ao poder de Donald Trump.

"Com a vontade política de dar prioridade aos ganhos de longo prazo para nossas economias e nossa relação em geral, Estados Unidos e União Europeia podem chegar a um acordo de alta qualidade que reforce a associação transatlântica", diz uma declaração conjunta da Comissão Europeia e da representação americana de Comércio(USTR).

Lançadas em 2013, sob a liderança do presidente Barack Obama, as negociações sobre o TTIP visam a abolir as barreiras alfandegárias e não tarifárias em ambos os lados do Atlântico, mas contam com a desaprovação da sociedade civil e de alguns países da Europa, como a França.

Seu futuro também foi prejudicado pela chegada de Trump ao poder, após uma campanha em que o futuro presidente americano denunciou reiteradamente supostos prejuízos dos acordos de livre-comércio, embora nunca tenha revelado sua posição específica sobre o TTIP.

Em sua declaração, a USTR e a Comissão expressaram a esperança de que as negociações sobreviverão à alternância de poder nos Estados Unidos.

"A razão econômica e estratégica para conseguir um acordo entre as duas maiores economias industrializadas não fizeram mais do que crescer desde 2013", indicaram.

Os dois blocos declararam ter chegado a um acordo para eliminar 97% das tarifas e barreiras não tarifárias para pequenas e médias empresas sem reduzir a proteção aos trabalhadores e ao meio ambiente, uma das principais preocupações dos opositores ao tratado.

