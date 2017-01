EUA alertam Pequim sobre comércio e Mar da China Meridional

Washington 23/01/2017 | 17h31

A Casa Branca advertiu Pequim, nesta segunda-feira (23), de que os Estados Unidos defenderão "os interesses internacionais" no Mar da China Meridional e que o comércio deve ser "uma via de mão dupla".

Em sua primeira coletiva de imprensa diária, o porta-voz do presidente Donald Trump, Sean Spicer, deixou claras as linhas do novo governo em relação à China.

O presidente "entende o mercado que a China tem, e nosso desejo é continuar penetrando nesse mercado. Mas também reconhece que há muitas preocupações sobre como somos tratados na hora de entrar no mercado chinês", afirmou Spicer.

