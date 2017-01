Estreia do "BBB 17" e outras atrações para ver na TV na noite desta segunda-feira

Dicas da programação 23/01/2017 | 19h00 Atualizada em





Tiago Leifert é o novo apresentador do "BBB 17" Foto: Paulo Belote / TV Globo, divulgação

BBB 17

RBS TV, 22h15min

OBig Brother Brasil estreia mais uma temporada na noite desta segunda-feira. Agora comandado por Tiago Leifert, o reality show terá início com a participação de duas duplas de gêmeos, que disputam apenas dois lugares na casa — a competição será irmão contra irmão. Na terça, chegam os demais 13 participantes. Ieda, 70 anos, Marcos, 37 anos, e as gêmeas Mayla e Emilly, 20 anos, são os representantes gaúchos na competição.

RODA VIVA

TV CULTURA, 22h

Foto: Jair Magri / TV Cultura/ Divulgação

O Roda Viva recebe nesta segunda-feira o dramaturgo e diretor Gerald Thomas. Na entrevista, ele fala de suas principais influências na carreira — entre elas Samuel Beckett e Moliére —, além de revelar sua angústia e preocupação com os conflitos que ocorrem na Europa, no Oriente Médio e na África. A apresentação é de Augusto Nunes.

FESTIVAL GLOBO REPÓRTER

VIVA, 22h30min

Foto: Canal Viva / Divulgação

A segunda edição do Festival Globo Repórter resgata, a partir desta segunda-feira, destinos incríveis de viagens pelo Brasil e pelo mundo. Depois do sucesso do especial exibido em agosto, com programas temáticos sobre a música brasileira dos anos 1980, o Viva recordará edições que exploram o turismo e que foram ao ar entre 1986 e 2005, na Globo. Sérgio Chapelin gravou as chamadas de apresentação inéditas para o especial.