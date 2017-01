Estreia de "Tá no Ar: A TV na TV" e outras atrações para ver na televisão na noite desta terça-feira 

Dicas da programação 24/01/2017 | 19h01 Atualizada em





Marcelo Adnet e Marcius Melhem Foto: Divulgação / TV Globo/Divulgação

TÁ NO AR: A TV NA TV

RBS TV, 23h15min

A quarta temporada do Tá no Ar: A TV na TV estreia nesta terça-feira. Sucesso de crítica, o programa se destaca pelas doses de irreverência e transgressão. A autoria é de Marcius Melhem e Marcelo Adnet, com direção artística de Maurício Farias.

PERSONA EM FOCO

TV Cultura, 23h30min

Othon Bastos Foto: Jair Magri / Divulgação

O ator Othon Bastos relembra sua vida e trajetória no Persona em Foco desta terça-feira. O programa da TV Cultura, que conta ainda com a participação do crítico de cinema Rubens Ewald Filho e a atriz Sônia Loureiro, tem apresentação de Atílio Bari.

TERRACE HOUSE: ALOHA STATE

Netflix, nesta terça

Elenco de "Terrace House: Aloha State" Foto: Netflix / Divulgação

Terrace House: Aloha State, série original da Netflix que chega nesta terça-feira ao serviço sob demanda, acompanha seis desconhecidos que moram todos juntos no Havaí. O reality conta com um modelo, um fabricante de móveis e um músico.

