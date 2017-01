Estreia da série "Lee Daniels' Star", no Fox1, e outras atrações para ver na TV na noite desta quarta-feira 

Dicas da programação 04/01/2017 | 19h01 Atualizada em





Queen Latifah em "Lee Daniels' Star" Foto: FOX Premium / Divulgação

"Lee Daniels' Star" estreia nesta quarta

A série Lee Daniels' Star estreia nesta quarta-feira, à 1h, no Fox1. Protagonizado por Queen Latifah e Benjamin Bratt, o seriado é focado na história de Star (Jude Demorest), destacando a crua realidade da indústria musical. Junto de sua irmã, Simone (Brittany O'Grady), e sua melhor amiga, Alexandra (Ryan Destiny), a jovem viajará para Atlanta onde, acolhida por Carlotta (Latifah) e com a ajuda do gerente falido Jahil (Bratt), irá navegar pelo mundo da música em busca de sucesso. A produção tem participação especial de Lenny Kravitz e é uma criação de Lee Daniels (o mesmo de Empire) e Tom Donaghy.

"Sem volta" na Record

Cena de "Sem volta" Foto: Record / Divulgação

A Record exibe, a partir desta quarta-feira, a série Sem volta. Na história, 11 montanhistas se juntam para escalar a Agulha do Diabo, na Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro. Com 13 episódios, a produção traz um enredo que une ação e aventura para mostrar os desafios enfrentados pelo grupo. A atração vai ao ar às 22h45min.

Série "Sobrevivi e gravei"

Dave Fusilli e Bren Orton Foto: Discovery / Divulgação

Sobrevivi e gravei, produção do Discovery, estreia nesta quarta-feira, às 23h10min. A atração coloca o público como testemunha de momentos críticos: ataques de urso e tubarões, avalanches, tornados e corredeiras mortais. Na produção, são exibidas ima imagens captadas por pessoas que vivenciaram essas experiências. Dave Fusilli e Bren Orton, ambos adeptos de esportes radicais, aparecem no episódio de estreia percorrendo águas turbulentas e geladas de um rio em seus caiaques.

