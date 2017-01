Espaço do Trabalhador: Udesc seleciona 25 professores substitutos

Oportunidade 18/01/2017 | 15h06

A Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) abriu processo seletivo para contratação de 25 professores substitutos, que serão divididos em oito centros de ensino: Balneário Camboriú (Cesfi), Chapecó (CEO), Florianópolis (Cefid, Ceart e Esag), Ibirama (Ceavi), Joinville (CCT) e Lages (CAV).

O salário pode chegar a R$ 8.855,60 para professores em nível de doutorado (40 horas/aula ou 20 horas/atividade). A taxa é de R$ 100, com inscrições apenas pelo site até o dia 22 de janeiro para candidatos amparados pela lei dos doadores de sangue e até o dia 30 de janeiro de 2017 para os candidatos pagantes (mediante depósito identificado).

No mesmo endereço consta o edital completo, com todos os requisitos do processo. Será aplicada prova escrita e outra didática, em 13 e 15 de fevereiro, além de avaliação de títulos.

A contratação será por tempo máximo de quatro anos. As oportunidades são para áreas diversas do conhecimento, como economia, engenharia de software, gestão e gerenciamento da enfermagem, negociação em governança pública, química, direito, informática, ciências da saúde, música, avicultura, biotecnologia, entre outras.

