Espaço do Trabalhador: residência multiprofissional oferece 42 vagas

Saúde da família 18/01/2017 | 18h16 Atualizada em

A Universidade do Vale do Itajaí (Univali) está com inscrições abertas para o processo seletivo do Programa Residência Multiprofissional em Atenção Básica/ Saúde da Família. São 42 vagas com bolsas de R$ 3.330,43, para profissionais nas áreas:

Educação física (4 vagas)

Enfermagem (12)

Farmácia (5)

Fisioterapia (5)

Fonoaudiologia (4)

Nutrição (4)

Odontologia (4)

Psicologia (4)

As inscrições são presenciais e ocorrerão nesta quinta e sexta, dias 19 e 20 de janeiro de 2017, das 13h às 19h, na Secretaria de Pós-Graduação da Univali, localizada na sala 114 do bloco B6, no Campus Itajaí. A residência terá duração de dois anos, com carga horária total de 5.760 horas, respeitando-se a carga horária de 60 horas semanais.

A seleção será feita por meio de prova e análise de memorial descritivo (trajetória acadêmica e profissional), conforme descrito no edital, disponível no edital. Os residentes deverão dedicar-se exclusivamente ao curso, na modalidade Lato Sensu, que contempla 80% de atividades práticas e 20% de aulas teóricas.

O curso é realizado pela Univali, em parceria com o governo federal e com os municípios de Brusque, Itajaí e Itapema, por meio de suas respectivas Secretarias de Saúde. O selecionado poderá ser alocado em qualquer uma das Unidades de Saúde das cidades parceiras.

O programa proposto pelo Ministério da Saúde e Ministério da Educação visa implantar as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), na ótica da integralidade. Os residentes serão preparados para atuar no suporte de estratégias conjuntas voltadas à Saúde da Família, que envolvem profissionais de diversas especialidades, para um atendimento mais complexo e eficaz. Mais informações: (47)3341-7534.

