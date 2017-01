Espaço do Trabalhador: Porto Belo tem 93 vagas para temporários

Oportunidades 27/01/2017 | 17h35 Atualizada em

A prefeitura de Porto Belo, no Litoral Norte de SC, lançou processo seletivo para contratar 93 profissionais em caráter temporário para ocupar vagas que surgirem no ano letivo de 2017, ressalvadas as nomeações que vierem a ocorrer em decorrência de concurso público. Ainda, será formado cadastro reserva (CR). O salário varia conforme o cargo e a carga horária, indo de R$ 959,43 a R$ 1.853,45.

As inscrições seguem abertas até às 11h59min do dia 13 de fevereiro de 2017. O valor da taxa de inscrição é de R$ 25 para nível médio/superior e de R$ 20 para os cargos de nível fundamental/alfabetizado. As vagas serão preenchidas de acordo com a ordem de classificação. A aplicação da prova objetiva para todos os cargos está prevista para o dia 18 de fevereiro de 2017.

Candidatos inscritos no CADúnico (por serem membros de família de baixa renda) podem pedir isenção da taxa, assim como candidatos doadores de sangue que integrem associação de doadores e que tenham comprovante de assiduidade. O prazo para solicitar essa isenção é 30 de janeiro.

VAGAS OFERECIDAS



* 45 vagas + CR — para professores em diversas áreas, como artes, ciências, educação física e matemática;

* 32 vagas + CR — para monitor(a) de Centro de Educação Infantil;

* 11 vagas + CR — para serventes;

* 3 vagas + CR — para vigia;

* 2 vagas + CR — para motorista de transporte escolar;

* CR — para orientador educacional, supervisor escolar, fonoaudiólogo(a) e auxiliar de serviços gerais.

