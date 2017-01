Espaço do Trabalhador: Marinha abre 650 vagas para Praças

Temporário 10/01/2017 | 15h53 Atualizada em

A Marinha do Brasil está com inscrições abertas para o Processo Seletivo do Serviço Militar Voluntário (SMV) para Praças Temporárias. São cerca de 650 vagas para quem tem Ensino Fundamental com curso de Formação Inicial Continuada (C-FIC) e nível Médio Técnico, em diversas áreas. O tempo de serviço é renovado anualmente podendo chegar até oito anos.

As oportunidades são para Marinheiros (Fundamental e C-FIC) e Cabos (Médio Técnico), com rendimentos brutos iniciais em torno de R$ 2.100 e R$ 2.900, respectivamente. Os interessados podem se inscrever de entre os dias 10 de janeiro e 3 de fevereiro acessando AQUI. Basta escolher o Distrito Naval correspondente a sua região e acessar o link da inscrição e o respectivo Aviso de Convocação. A taxa é de R$ 50.

As chances estão distribuídas pelos nove Distritos Navais, tendo oportunidades para motorista e áreas como marcenaria, eletrônica, química, telecomunicações, enfermagem, entre outras. A seleção é para ambos os sexos e, dentre os principais requisitos, os interessados devem ter 18 anos completos e menos de 45 anos (até 31 de dezembro do ano da incorporação), ser brasileiros natos ou naturalizados e registrados no órgão fiscalizador da profissão a que concorrem, quando existir.

O processo seletivo contará com prova com 50 questões objetivas divididas por Língua Portuguesa (25) e Formação Militar-Naval (25), com data prevista para 26 de março. Após, haverá Verificação de Dados Biográficos, Inspeção de Saúde, Prova de Títulos (caráter classificatório), Verificação Documental, Designação à Incorporação e Incorporação. As informações completas estão nos Avisos de Convocação de cada Distrito Naval.



