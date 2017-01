Espaço do Trabalhador: IFSC abre banco de intenções para redistribuição por permuta

Para professores 12/01/2017 | 16h48 Atualizada em

Quem é servidor federal e deseja trabalhar no Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) pode se inscrever no banco de intenções para redistribuição por permuta. A medida é válida para professores de carreira do ensino básico, técnico e tecnológico, que então podem se candidatar a "trocar de lugar" com um profissional que já atua no IFSC.

O objetivo do banco é registrar esse interesse por parte de servidores de outras Instituições Federais. No entanto, essa permuta só ocorrerá quando forem abertas chamadas públicas, que serão publicadas no site da instituição.

Ainda, só poderá se candidatar o servidor considerado estável. Outro ponto importante é que o servidor redistribuído terá de respeitar o prazo de 24 meses para poder se candidatar a uma nova redistribuição ou remoção, ou prestação de colaboração técnica.



