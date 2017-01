Espaço do Trabalhador: Cidasc abre concurso com 63 vagas para auxiliar operacional e 16 para veterinário

Oportunidade 02/01/2017 | 07h50 Atualizada em

O ano de 2017 começa com possibilidade de emprego com estabilidade em Santa Catarina. A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina – Cidasc lançou dois editais no dia 30 de dezembro. O primeiro tem 63 vagas para Auxiliar Operacional em regime de 40 horas. O salário base é de R$ 1.834,51 e requer ensino médio completo e CNH categoria B ou superior. A taxa de inscrição é de R$ 80.

O segundo edital prevê 16 vagas para médico veterinário também em regime de 40 horas, com salário de R$ 7.580,64. Requer curso superior completo em Medicina Veterinária, registro profissional no Conselho Regional de Medicina Veterinária e CNH categoria B ou superior. A taxa é de R$ 120.

Ainda, os editais preveem vale-alimentação; plano de saúde; plano de aposentadoria complementar e auxílio creche/babá. As inscrições foram abertas no mesmo dia do lançamento, 30 de dezembro, estando a realização a cargo da Fundação de Estudos e Pesquisa Socioeconômicos – Fepese.

Os interessados têm até às 16 horas do dia 13 de março para se inscrever. As provas estão previstas para o dia 2 de abril, nas cidades de Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Joaçaba, Lages e Mafra.

