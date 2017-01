Equipes de resgate procuram desaparecidos em hotel atingido por avalanche na Itália

Neve e terremotos 19/01/2017 | 14h50 Atualizada em

As equipes de resgate buscam, nesta quinta-feira, cerca de 25 pessoas, incluindo várias crianças, que estavam no hotel atingido por uma avalanche de neve no centro da Itália, em uma região montanhosa próxima ao local onde, na quinta-feira, foram registrados vários terremotos. Até o início da tarde, três corpos haviam sido recuperados dos escombros.

— Há muitos mortos — declarou Antonio Crocetta, um dos chefes dos socorristas alpinos, que conseguiu chegar ao local durante a madrugada.

Leia mais

Avalanche atinge hotel e soterra dezenas no centro da Itália

Avalanche causa mortes na Itália

Fortes terremotos atingem centro da Itália



As equipes de resgate, que tiveram muita dificuldade em chegar ao local em razão da forte nevasca e das rajadas de vento, caminharam durante várias horas até o hotel Rigopiano, isolado na montanha, dentro do Parque Nacional do Gran Sasso.

Imagens feitas pelos socorristas mostram pedaços de móveis, janelas e outros objetos destruídos pela avalanche.

— Ninguém responde aos chamados — afirmou um dos primeiros socorristas a chegar no local.

— O hotel ficou destruído, já não existe mais — acrescentou um bombeiro à AFP.

Duas pessoas foram encontradas com vida, uma delas em estado de hipotermia, segundo a agência italiana Agi.

Giampiero Parete, um dos sobreviventes, "chora desesperado, está preocupado por seus filhos, de 6 e 8 anos, e por sua esposa, Adriana", contou Quintino Marcella, restaurador, com quem Parete, de 38 anos, trabalhou durante anos.

— Giampiero me telefonou ontem à noite, às 17h40min, pedindo ajuda com um tom desesperado. Disse-me "o hotel desabou". Agi imediatamente, telefonei para os socorristas — indicou Marcella à agência de notícias Agi, depois de permanecer em contato com seu amigo até cerca de meia-noite.

Parete, junto com Fabio Salzetta, estava fora do hotel no momento da avalanche de neve e os dois se refugiaram dentro de um automóvel, que também foi arrastado. Os dois enviaram mensagens pedindo ajuda com seus telefones alertando sobre a avalanche, assim como outros clientes do hotel.

Situação dramática

No momento do acidente, havia 30 pessoas dentro do hotel, entre eles 22 hóspedes, vários deles crianças, além dos funcionários.

"Não sabemos quantos mortos ou desaparecidos existem", disse, por sua vez, em sua página do Facebook Antonio Di Marco, presidente da província. "O que é certo é que o edifício foi deslocado uma dezena de metros".

Em um tuíte, o jornalista do jornal La Repubblica Corrado Zunino conta que os socorristas estão utilizando cachorros nas buscas no interior do hotel.

"Estamos buscando a área da sauna, mas a violência da avalanche espalhou objetos por centenas de metros", escreveu.

Segundo as previsões, são esperadas nevascas nas próximas 48 horas nas regiões atingidas do centro da Itália e o risco de avalanches cresceu.

Esta região se localiza a uma centena de quilômetros de Amatrice, abalada na quarta-feira por uma série de terremotos. Era impossível saber se a avalanche foi provocada por um desses terremotos, que foram sentidos inclusive em Roma, situada a 180 quilômetros do epicentro.

— Estamos vivendo uma situação sem precedentes entre uma onda excepcional de fortes nevascas e os terremotos de quarta-feira — reconheceu o chefe de governo italiano, Paolo Gentiloni, que adiantou seu retorno da Alemanha para visitar o centro de operações da Defesa Civil em Rieti.

As condições meteorológicas e a neve, que em alguns pontos alcança os dois metros de espessura, dificultaram o acesso a este local isolado na montanha. Os primeiros socorristas alcançaram o local esquiando e a maioria das equipes seguia tentando chegar ao seu destino durante a manhã. Um helicóptero e um veículo equipado para a neve também conseguiram chegar ao local, segundo os serviços da defesa civil.

A tragédia ocorreu no mesmo dia em que foram registrados vários terremotos nesta região montanhosa dos Apeninos, castigada há dez dias por uma onda de mau tempo, com fortes nevascas, rajadas de vento e temperaturas particularmente baixas.

Uma pessoa morta foi encontrada entre os escombros de um edifício na comunidade de Castel Castagna, na província de Teramo, segundo dados oficiais.

As regiões dos Abruzos, Lazio e Marche foram as mais afetadas pelos terremotos do ano passado, que deixaram 300 mortos, assim como desabamentos de edifícios históricos e aldeias inteiras arrasadas.

Leia as últimas notícias de Mundo

*AFP