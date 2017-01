Equipe de ciclismo feminino do Avaí faz estreia em competições internacionais no Uruguai

Meninas de azul 20/01/2017 | 14h43 Atualizada em

A equipe feminina de ciclismo Avaí f.c./FME Florianópolis/APGF fará sua estréia em competições internacionais no final deste mês no Uruguai.



A estréia será no Tour Femenino Internacional de Uruguay, que também fará sua estréia no calendário de competições internacionais. A primeira edição do tour será realizada no período de 25 a 29 de janeiro na cidade de Minas, capital do Departamento de Lavalleja, Uruguai. A competição será disputada em 5 etapas, sendo 4 etapas com percursos entre 70 e 90km, e uma crono individual.

Até agora está confirmada a participação de 15 equipes, entre os destaques a equipe espanhola Bolivia Femenino, a equipe argentina Shimano Ladies Power (uma equipe profissional registrada na UCI) e mais três equipes argentinas, e as setes principais equipes do Uruguai. Do Brasil participarão a equipe Memorial Santos, e AVAÍ F.C./FME Florianópolis/APGF.

HISTÓRICO OTIMISTA

A equipe feminina de ciclismo do Avaí foi formada em meados de 2016, e logo no seu primeiro ano encerrou no 4º lugar no Ranking Nacional. O destaque da equipe é a Campeã Brasileira de Contra Relógio na categoria SUB 23, Tamires Fanny Radatz.

Tamires Radatz foi a campeã brasileira de contrarrelógio na categoria Sub-23. (2016) (Foto: Luis Claudio Antunes / Bike76.com)

- Agora chegou o momento de buscar voos maiores. A maior dificuldade é a falta de ritmo da equipe, pois essa será a primeira competição do ano e já com um nível muito elevado. Será uma grande oportunidade das atletas ganharem mais experiência, e fazer uma boa preparação para a sequencia da temporada. Com certeza elas voltarão com outra visão do ciclismo, após essa competição que contará com as melhores atletas da América do Sul – comenta o técnico Diones Chinelatto.

A equipe será representada pelas seguintes ciclistas: Tamires Fanny Radatz, Karoline Meyer e Sylvia Kreuger.

Comissão Técnica: Andrey Silveira, Diones Chinelatto, Francisco Severiano.