Enxurrada muda rotina dos moradores do Progresso

Tempo 11/01/2017 | 09h01

Sidnei Rosembrock e Ederson Garcia passaram a manhã de ontem limpando a rua em que moram. Com vassoura e enxada à mão, os moradores da Rua Rui Barbosa, no Progresso, encararam o calor blumenauense para evitar mais acidentes em uma curva da via tomada por terra e pedregulhos trazidos pela chuva da última quarta-feira, dia do temporal que causou estragos na região Sul da cidade. Boa parte da rua já foi limpa pelos moradores, mas no ponto em que Ederson e Sidnei faxinavam muita sujeira ainda estava acumulada e a pista havia se tornado um verdadeiro desafio aos motoristas. Para alertar, somente um cavalete da Guarda de Trânsito antes da curva.



— O dia inteiro tem motoqueiro caindo aqui. À noite a gente só escuta o barulho deles derrapando. Hoje de manhã mesmo uma moça caiu aqui e cortou a perna, dá até pra ver a mancha de sangue ali — lamenta Sidnei.



Assim como a dupla, outros tantos blumenauenses passaram os últimos dias limpando e lavando casas e ruas após os temporais de verão. Mesmo uma semana depois da principal chuva, deslizamentos, buracos e sujeira ainda fazem parte do cenário da região Sul de Blumenau. Com o estrago ainda visível aos olhos, fica o receio de mais problemas a cada fim de tarde que chega acompanhado das nuvens escuras.



— Fiquei com medo, moro aqui há quase oito anos e nunca tinha sofrido nada. Quarta-feira passada teve o deslizamento e encheu de água aqui na garagem. Agora a gente fica preocupado com os temporais — diz Daiane Barbosa, moradora da Rua Leopoldo Heringer, enquanto olha para a ferida aberta no barranco atrás de casa.

Atenção constante

Quem tem um morro e um ribeirão nos fundos de casa em Blumenau sabe que as chuvas são um motivo para manter a atenção redobrada, e os últimos dias têm sido ainda mais trabalhosos para Gilberto Baader, morador da Rua Rui Barbosa, uma das mais afetadas no temporal da última quarta-feira. Na hora da chuva, ele diz que se escondeu dentro do carro com a família, na frente de casa, porque não queria passar por nenhuma das pontes que cercam a região. Depois da chuva, ficou o trabalho de limpar os estragos.



— Tenho que estar sempre cortando fora e tirando o que cai no ribeirão, se não represa e a água toma a minha casa. Dá um certo medo, temos que estar de olho e não tem como viajar e ficar muitos dias longe. Já chamei a Defesa Civil e queria uma ajuda de máquina para tirar raízes que caíram na água, mas não vieram ainda — conta o operador de guindastes de 37 anos.

Mais duas semanas de ações e consertos

A secretaria de Serviços Urbanos da prefeitura de Blumenau assume que ainda há muito a ser feito e estima, pelo menos, mais duas semanas de limpeza na cidade. Trabalhando em jornada estendida, inclusive no fim de semana, a secretaria está desde segunda-feira com 15 frentes de trabalho pela cidade e conseguiu intensificar os reparos somente essa semana, pois foi pega desprevenida.



— Dia 4, quando teve o temporal que causou prejuízos significativos, as equipes estavam reduzidas por conta do recesso de fim de ano. Era uma equipe suficiente para manter os trabalhos normais na cidade, de manutenção e limpeza, mas não para um volume de ocorrências assim. Nos primeiros dias tivemos que reestruturar as equipes, chamar mais gente e usar mais equipamentos — explica o secretário de Serviços Urbanos, Rafael Jansen.



Uma semana depois, as equipes focam na limpeza das ruas, desobstrução de tubulação, reforma de calçamento e limpeza de córregos e ribeirões. Neste ritmo, em duas semanas as vias devem estar limpas, mas Jansen diz que tudo deve voltar à normalidade nos pontos mais críticos (especialmente no Garcia e em alguns pontos isolados da Velha) somente em três meses. O secretario ainda ressalta que, neste período, as equipes ainda mantêm os trabalhos normais de roçada e

manutenção de estradas de chão.



— O custo de uma chuva de uma hora é o orçamento de dois meses da secretaria, sai caro esse trabalho. A quantia de macadame que usamos na manutenção de vias na cidade inteira em um mês será usada só no Garcia agora, para dar um exemplo. Tem a limitação de equipamentos também, temos dois caminhões que fazem a lavação das ruas, e são os mesmos que também fazem a desobstrução de tubulação.



Para os próximos dias, a previsão do Alertablu indica que o calor deve continuar em Blumenau junto ao risco de pancadas de chuva isoladas no fim do dia, mas sem a intensidade dos que atingiram a cidade semana passada.