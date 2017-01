Entenda por que cães de focinho achatado sofrem mais com o calor

Pets 04/01/2017 | 15h18 Atualizada em

Talvez você nunca tenha ouvido falar em cães braquicefálicos, mas com certeza conhece aqueles focinho "achatado", como pugs, buldogues e shihtzus. A característica natural dessas raças foi, ao longo dos anos, sendo reforçada pelo homem por meio de cruzas estratégicas, o que acabou prejudicando a saúde dos animais, especialmente a de seu sistema respiratório.

De acordo com o médico veterinário Luiz Antonio Scotti, membro da Comissão de Ética e Bem-estar Animal do Conselho Regional Medicina Veterinária do RS, esse formato prejudica as funções fisiológicas do focinho, que precisa levar o ar até o aparelho respiratório inferior, filtrá-lo e aquecê-lo. Por isso, é preciso ter alguns cuidados com esses cachorros em dias muito quentes.



— O focinho curto faz com que o ar quente entre de uma forma muito rápida, chegando aos pulmões em temperatura alta. Isso pode levar a hipertermia — explica o especialista.

Ou seja, quando expostos a muito calor, esses animais podem superaquecer, pois o sistema respiratório não consegue dissipar o calor. Se não cuidado, o aquecimento interno pode levar à falência de órgãos e à morte.

Para evitar o problema, Scotti dá as seguintes dicas:

— Não exercite o animal entre 10h e 16h. Nem pequenas caminhadas são indicadas.

— Se o cão ficar em canil, garanta que o local tenha boa ventilação e cobertura solar

— Caso o animal fique dentro de casa, mantenha ele em locais frescos, inclusive com ar-condicionado ligado

— Coloque pedras de gelo na água do pet

— Cães com pelos longos devem ser tosados no verão

— Cuide da dieta do cão. Animais obesos apresentam mais problemas

Mesmo com todos os cuidados, é preciso estar atento aos sinais que podem indicar hipertermia:

— Ficam muito ofegantes

— Colocam a língua para fora e salivam muito

— Deitam com as patas traseiras para trás, tentando resfriar o abdômen

— Ficam apáticos e tristes

Nestes casos, a orientação é levar o cachorro imediatamente para o veterinário para análise do quadro e possível intervenção.