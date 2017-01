Enorme incêndio atinge mercado histórico de Jacarta

Jacarta 19/01/2017 | 07h15

Um enorme incêndio arrasou nesta quinta-feira um mercado histórico de Jacarta, onde centenas de bombeiros lutavam contra o fogo, que cobriu de fumaça o céu da capital indonésia.

O incêndio foi declarado de madrugada no térreo do mercado Pasar Senen, um complexo de vários andares com lojas que vendem de comida a roupas, que havia sido construído durante a colonização holandesa.

Várias pessoas sofreram queimaduras leves, segundo os socorristas.

Cinquenta caminhões do corpo de bombeiros se deslocaram ao local para lutar contra as chamas, que seguiam ardendo com força durante a tarde.

Não estava claro até o momento o que provocou o fogo, razão pela qual alguns proprietários de lojas entraram no mercado, situado no centro da cidade, para tentar salvar seus pertences.

O mercado de Pasar Senen já foi afetado por vários incêndios no passado.

* AFP