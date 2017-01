Em operação, polícia multa 16 veículos e prende quatro pessoas em Florianópolis 

Segurança 20/01/2017 | 07h46 Atualizada em

A Polícia Militar (PM) realizou na noite da última quinta-feira uma operação para combater o crime organizado em Florianópolis. Por cerca de 1h30min, diversos agentes da segurança da capital abordaram 216 pessoas em 78 veículos na Via Expressa Sul, no bairro Saco dos Limões. No total, quatro homens foram presos em flagrante por posse ilegal de arma, 16 veículos foram multados e outros 12 apreendidos.

Logo no início da ação,um carro abandonado dentro do túnel foi encontrado. De acordo com os policiais, o veículo havia sido roubado há cerca de cinco dias em São José. No momento do flagrante, dois homens foram detidos e encaminhados para a delegacia. No interior do carro uma arma foi encontrada.

Mais tarde, outro carro tentando fugir da blitz também foi abordado e outra dupla também foi presa. Com eles, outra arma com a numeração raspada também foi encontrada.

Segundo o Tenente Coronel Fábio Martins, o trabalho da última noite é uma continuidade da Operação Veraneio e tem como foco a apreensão de armas.

— (No verão) Florianópolis tem um acréscimo de turistas. E com o turista vem também criminosos — afirmou.

Além da PM, a Polícia Rodoviária Estadual (PMRV) auxiliou na operação.

*Informações de Pedro Rockenbach



