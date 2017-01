Em Florianópolis, ministro da Saúde anuncia crédito de R$ 3 bi para sanar dívidas dos hospitais filantrópicos

Saúde em crise 27/01/2017 | 11h06 Atualizada em

Em clima hostil, o ministro da Saúde, Ricardo Barros (PP), chegou em Florianópolis na manhã desta sexta-feira para anunciar o repasse de R$ 156,7 milhões para a pasta em Santa Catarina e uma linha de crédito para os hospitais filantrópicos de R$ 3 bilhões para o Brasil. Antes mesmo de se encontrar com os secretários de saúde e gestores do setor, Barros foi recepcionado por cerca de 200 servidores públicos da saúde da Capital, que estão em greve desde o dia 9 de janeiro.

Se do lado de fora da sede do Conselho Regional de Contabilidade o clima era de tensão com protesto dos servidores, dentro do auditório a manifestação dos servidores nem chegou a ser falada. A verba anunciada, que chega para dar um fôlego nos hospitais e municípios catarinenses, será distribuída em 55 serviços diferentes entre 35 municípios de Santa Catarina. A linha de crédito promete aliviar as dívidas dos hospitais filantrópicos. Além disso, foram citadas obras do ministério e a entrega de 31 ambulâncias do Samu para a frota do Estado.

Para Ricardo Barros, esse recursos, reunidos, vão aliviar a crise na saúde catarinense:

— Este ano teremos recursos para apoiar o mutirão de cirurgias que Santa Catarina permanece fazendo. Serão R$ 340 milhões no orçamento para apoiar este processo. Todos os pedidos de Santa Catarina foram atendidos, indistintamente. Haverá, sim, um grande avanço no Estado para a área de saúde. Estamos fazendo o possível diante da situação fiscal que passa o Brasil.

Estiveram na mesa junto com o ministro os deputados federais Jorginho Mello, Esperidião Amin, Dalírio Beber, Carmen Zanotto, o presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi e o secretário de Estado da Saúde, Vicente Caropreso.