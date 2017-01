Em entrevista exclusiva, controladora de tráfego aéreo da Bolívia nega responsabilidade 

Tragédia na Chapecoense 03/01/2017 | 13h57 Atualizada em

A controladora de tráfego aéreo Celia Castedo Monasterio, que foi acusada de negligência por autorizar a decolagem do avião com delegação da Chapecoense na Bolívia, concedeu uma entrevista exclusiva ao SporTV. Com medo das ameaças, Celia pediu abrigo ao Brasil, onde segue escondida desde a semana do acidente.



Na reportagem, que durou pouco mais de uma hora, a controladora explicou que não tinha poder de impedir a saída do avião. Segundo ela, a "Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) é a única autoridade que pode impedir a decolagem de uma aeronave".

— Antes de apresentar isso (plano de voo), a linha aérea ou o piloto que queria realizar um voo não regular, se dirige aos escritórios da DGAC e eles são os que solicitam a autorização — contou.

Sem culpa, a funcionária afirmou que não se sente responsável pelo acidente, já que era uma empregada de uma empresa que presta serviços para as autoridades bolivianas.

- Nunca me senti responsável. Eu me sentiria responsável caso não tivesse feito o meu trabalho de observar detalhadamente e minuciosamente o plano de voo, que é a minha função — garantiu.

Emocionada, a mulher disse que desde a divulgação de seu nome com o envolvimento no acidente, as ameaças tornaram-se constantes.

— Me assustei muito quando chegaram as ameaças. Estão diretamente me acusando de algo que eu sou inocente e estão me ameaçando sem saber a minha verdade — afirmou.



O acidente envolvendo o avião da Chapecoense aconteceu no último dia 29 de novembro em Medellín, na Colômbia. A time de futebol do Oeste de SC estava indo para a cidade disputar a final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional. Ao todo, morreram 71 dos 77 passageiros, incluindo jogadores, comissão técnica, integrantes da diretoria, profissionais de imprensa e convidados.

