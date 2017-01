Em Davos, empresários discutem ampliação do uso do hidrogênio como fonte de energia

Desenvolvimento econômico 18/01/2017 | 09h05 Atualizada em

Membros do Conselho do Hidrogênio, em Davos

Membros do Conselho do Hidrogênio, em Davos Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Treze grandes grupos europeus e asiáticos unirão esforços para promover o hidrogênio como fonte de energia limpa com o objetivo de reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Na terça-feira, o Conselho do Hidrogênio realizou a primeira reunião, em Davos, onde ocorre o Fórum Econômico Mundial. O grupo é formado por empresários ligados ao setor de energia e automobilismo.



— Atores chave da energia, do transporte e do setor industrial unem suas forças para expressar uma visão comum do papel central que o hidrogênio terá na transição energética — disse o presidente do novo conselho, Benoît Potier, responsável do grupo de gases industriais Air Liquide.



Concretamente, as 13 companhias (Air Liquide, Alstom, AngloAmerican, BMW, Daimler, Engie, Honda, Hyundai, Kawasaki, Shell, Linde, Total e Toyota) compartilharão dados e pesquisas para fomentar o uso do hidrogênio em nível global, uma energia que não emite CO² quando é consumida.

— Até o momento, sem um grande apoio dos poderes públicos, a transformação (a uma energia sem CO²) é impossível — disse Takeshi Uchiyamada, presidente do construtor de automóveis japonês Toyota.

O novo conselho afirma que, além de alimentar as células de combustível, o hidrogênio também serve para aproveitar a parte de energias renováveis (solar ou eólica) que é produzida, mas se perde porque não pode ser armazenada.

Patrick Pouyanné, presidente da Total, afirmou que "dominamos as tecnologias, mas agora o desafio é desenvolver seu uso de maneira maciça".

— Se conseguirmos fazer os custos do conjunto da cadeia de produção baixarem, amanhã o hidrogênio será uma solução para transportar esta energia para onde precisamos dela — disse Didier Holleaux, do grupo Engie.

Bertrand Piccard, o piloto suíço que em julho deu a volta ao mundo com um avião impulsionado por energia solar, o Solar Impulse 2, também é um grande defensor do hidrogênio.

— Há vinte anos falamos do hidrogênio um pouco como os adolescentes falam do sexo. Todos falam dele, mas ninguém o faz. Hoje podemos fazê-lo — afirmou.