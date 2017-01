Em Brasília, secretários de Santa Catarina pedirão apoio em lei

Segurança SC 17/01/2017 | 04h15 Atualizada em

Santa Catarina será representada pelos secretários de Segurança Pública (SSP), César Grubba, e de Justiça e Cidadania (SJC), Ada de Lucca, na reunião na reunião desta terça-feira com o ministro da Justiça, Alexandre de Moares, sobre o Plano Nacional de Segurança, que será apresentado a secretários de todo o Brasil.

Já a SJC, que responde pelo sistema prisional no Estado, pedirá ao ministro apoio a um projeto do senador Aloysio Nunes (PSDB-SP) que impede os prefeitos de negarem pedidos dos governos estaduais para construção de presídios nas cidades escolhidas. Atualmente, o Estado enfrenta batalha com quatro municípios da Grande Florianópolis e do Sul para erguer unidades prisionais.



A reunião ocorre após uma semana marcada por rebeliões em presídios brasileiros que causaram centenas de mortes em unidades do Amazonas e Roraima. Por meio de nota, o Ministério da Justiça informa que serão discutidas medidas imediatas para a crise do sistema penitenciário, ¿a partir dos relatórios que estão sendo produzidos, e a implantação das medidas previstas no Plano Nacional de Segurança¿. Entre as principais iniciativas está a criação de 27 núcleos de inteligência e o cronograma de execução dos recursos federais liberados no final do ano passado.



Ao Amazonas foi autorizada a ajuda da Força Integrada de Atuação no Sistema Penitenciário, que atua no ordenamento de unidades. Já o governo de Rondônia pediu mais investimentos para equipar e manter presídios. Ao Mato Grosso, o ministro da Justiça autorizou o envio de equipamentos de segurança para instalação nas prisões.



