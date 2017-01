Em Bombinhas, espetáculos de teatro falam sobre tradições e folclore de Santa Catarina

Artes cênicas 06/01/2017 | 14h00 Atualizada em

Duas peças de teatro que abordam o folclore brasileiro e a cultura açoriana do litoral catarinense estarão em cartaz durante janeiro, fevereiro e março em Bombinhas, cidade que no verão recebe turistas de todo o país. O projeto batizado Teatro Bom Demais levará os espetáculos Ana Cigana e Contos da Ilha da Magia, Cia Sandra Baron, para três locais diferentes. As apresentações serão sempre aos sábados, às 21h, e gratuitas.

Sobre Ana Cigana



Ana Cigana conta histórias do folclore brasileiro Foto: Fabio Prates / Divulgação

Vestida com imensa saia cheia de bolsinhos, a cigana Ana adora viajar e já entra em cena com sua mala, brincando e cantando com o público. Ela guarda nos bolsos todas as músicas e histórias que encontra pelo caminho. Num jogo entre curiosidade e descoberta, a personagem vai tirando uma história ou uma canção da saia e, assim, constrói uma narrativa com os contos da tradição oral. Cantando e dançando, relembra o folclore brasileiro de forma lúdica, performática e interativa.

Sobre Contos da Ilha da Magia

Neste espetáculo, a atriz Sandra Baron conta a cultura e o folclore do litoral de Santa Catarina por meio do embate fantástico entre bruxas e benzedeiras. O universo bruxólico catarinense e a importância das benzedeiras presentes nas cidades costeiras ganham vida. A montagem foi selecionada pelo MinC para representar a cultura catarinense nas cidades sede da Copa do Mundo em 2014.

Veja os endereços e datas e programe-se:



|| Feira de Artes e Artesanato (Rua Parati, Centro, Bombinhas)

|| Em frente à Setur (Av. Leopoldo Zarling, 2.072, Bombas)

|| Calçadão ao lado da Capela São Sebastião, no Canto Grande

7/1

Contos da Ilha da Magia, na Feira de Artes e Artesanato

14/1

Ana Cigana, em frente à Setur

21/1

Contos da Ilha da Magia, no Canto Grande

28/1

Ana Cigana, na Feira de Artes e Artesanato

4/2

Contos da Ilha da Magia, em frente à Setur

11/2

Ana Cigana, no Canto Grande

18/2

Contos da Ilha da Magia, na Feira de Artes e Artesanato

25/2

Ana Cigana, em frente à Setur

4/3

Contos da Ilha da Magia, em frente à Setur

Mais informações neste link.

