Em apresentação, Chapecoense diz que Amaral e Zeballos são jogadores com chances de compra

Mercado da bola 08/01/2017 | 12h23 Atualizada em

Com a estratégia de fazer apresentações individuais de jogadores, mesmo que alguns já estejam treinando desde sexta-feira, a Chapecoense oficializou no final de semana a contratação do lateral Emillio Zeballos e do volante Amaral.

Zeballos, que vem emprestado do Defensor, do Uruguai, já havia aparecido na apresentação oficial do clube na sexta-feira. Amaral, por mais que sua chegada estivesse extraoficialmente garantida, vestiu a camisa do Verdão publicamente pela primeira vez no sábado a tarde. O atleta também vem por empréstimo de um ano feito pelo Palmeiras.

— Ambos os atletas vêm com possibilidade de permanecer na Chapecoense, com chance futura de compra — garantiu o diretor executivo de futebol, Rui Costa.

De acordo com Rui, os dois jogadores representam o perfil de atletas que o Verdão quer. Contudo, o diretor executivo reiterou que só foi possível trazê-los para o Verdão pela convicção do clube, aliado com a vontade de ambos.

Durante sua entrevista, Zeballos, de 24 anos, agradeceu o carinho da torcida, disse que a sua vinda para a Chapecoense é uma grande oportunidade e falou que o momento é de trabalhar muito.

— Senti o carinho das pessoas quando cheguei. Como dizem, Chapecó é uma família e isso é muito importante — avaliou.

Da mesma forma que o colega de elenco, Amaral, de 30 anos, agradeceu a oportunidade e reiterou a chance de continuidade no clube, caso faça uma boa temporada. Com o pensamento de ajudar a reconstruir o time, ele ainda recordou os jogos que disputou contra a Chapecoense no ano passado, quando atuava emprestado ao Coritiba.

— Era uma equipe bastante difícil de ser batida. Espero que agora, estando do lado da Chape e com o apoio da torcida, possamos colher bons frutos nesta temporada — afirmou.



