Elizabeth II participa de primeiro compromisso público desde resfriado de Natal

Norwich 27/01/2017 | 11h35

A rainha Elizabeth II visitou nesta sexta-feira, em Norwich (leste da Inglaterra), uma exposição sobre as ilhas Fiji, o seu primeiro compromisso público desde o resfriado de Natal que a obrigou a cancelar vários eventos.

Vestindo um longo casaco fúcsia com botões pretos e chapéu combinando, a soberana de 90 anos viu mais de 270 objetos, obras de arte e tapetes originárias do arquipélago do Pacífico.

Seu marido, o príncipe Philip, de 95 anos, não estava ao seu lado, devido a um compromisso particular, de acordo com o Palácio de Buckingham.

Em 1º de janeiro, Elizabeth II não foi ao culto de Ano Novo na residência real de Sandringham (leste da Inglaterra) por causa de um "resfriado".

Alguns dias depois, fez uma aparição pública na Igreja de Santa Maria Madalena, perto de Sandringham, acompanhada pelo príncipe Philip.

Elizabeth II participar todos os anos de centenas de compromissos, e raramente cancela viagens por motivos de saúde.

No entanto, deve começar a diminuir o ritmo, passando a liderança de 25 organizações e associações (de um total de 600) para outros membros da família real.

* AFP