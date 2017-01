"Eles cresceram e nossa perna pesou", analisa zagueiro do Figueirense após derrota

Resultado negativo 28/01/2017 | 22h02 Atualizada em

A torcida do Figueirense está insatisfeita após duas derrotas nas partidas de 2017. Após perder na estreia da primeira Liga, o Alvinegro perdeu também no primeiro jogo do Campeonato Catarinense. Após sair na frente com gol de Anderson Aquino, o time de Florianópolis sofreu a virada com gols de Michel Douglas e Assis, de pênalti. Ao final da partida, os torcedores presentes no Scarpelli vaiaram os jogadores e técnico do Figueirense.

O capitão do Furacão, o zagueiro Dirceu, reconheceu o crescimento do adversário durante a partida.

- Momento de adversidade, as vaias são justas, torcedor tem que cobrar. Fizemos um bom primeiro tempo, no segundo perdemos chances. E nesse começo temos batido nessa tecla, mas é verdade, sentimos. Eles cresceram, nossa perna pesou. Isso não justifica, mas vamos ajustar e conversar, para que essas vais se tornem aplausos - contou o atleta após o jogo.

Já o lateral-direito Dudu disse que o time poderia ter rendido um pouco mais em campo.

- Sempre dá para render mais, é um time novo. É normal nesse início, estamos nos entrosando e os resultados vão vir. As vitórias vão surgir por consequência do trabalho - completou o lateral do Figueirense.

O próximo compromisso do Figueira no Estadual será nesta quarta-feira. O time volta a campo contra o JEC, quarta-feira, em Joinville, às 21h45min.

