Elefante selvagem mata turista indiana no Nepal

Ásia 10/01/2017 | 11h50

Um elefante selvagem matou, nesta terça-feira, uma turista indiana no maior parque nacional do Nepal. É o segundo ataque mortal destes animais nos últimos meses.



A mulher de 22 anos voltava a pé com os pais de um safári no Parque Nacional Chitwan, quando o elefante investiu contra o grupo.

— Ela foi levada imediatamente para o hospital, mas morreu enquanto era atendida — o chefe de polícia de Chitwan, Deepak Thapa. — Os pais dela não se feriram — acrescentou.

No mês passado, uma mulher morreu pisoteada e outras duas ficaram feridas quando elefantes selvagens invadiram uma cidade no distrito de Bardia, no sul do país.

Há cerca de 300 elefantes no Nepal, a maioria domesticada. Eles são usados para levar turistas em passeios na selva e em patrulhas contra o tráfico de animais nos parques do país.