Eike deve voltar ao Brasil nesta segunda

29/01/2017 | 10h13 Atualizada em

Eike pagou propina de US$ 16,5 milhões a Cabral no Panamá, diz Procuradoria

Zero Hora

Advogados de Eike Batista garantiram para Polícia Federal que o ex-bilionário desembarcará no Rio de Janeiro na segunda-feira para ser preso. As informações são do jornal O Globo.

Conforme o colunista Lauro Jardim, não foi feito qualquer acordo para que Eike seja levado a uma prisão especial. Empresário ficaria num presídio designado a presos que não têm formação universitária.



"As cifras são indubitavelmente astronômicas!", comenta juiz que mandou prender Eike



Tanto a PF quanto o MPF estão aguardando que Eike cumpra o prometido — embora, a Interpol mantenha o alerta vermelho sobre o paradeiro de Eike.