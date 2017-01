Eike Batista embarca em Nova York para voltar ao Brasil e se apresentar à Justiça

Ex-bilionário 29/01/2017 | 22h12 Atualizada em

Após ter viajado a Nova York antes de ter prisão preventiva decretada pela Justiça e ser considerado foragido, o empresário Eike Batista embarcou de volta ao Rio de Janeiro neste domingo. Segundo informações do G1, ele chegou por volta das 18h50min do horário local (21h50min no horário de Brasília) ao aeroporto John F. Kennedy e tem reserva de voo para as 00h45min, com destino ao Rio, onde deve chegar às 10h desta segunda-feira.

Eike estava na sala de embarque às 22h15min aguardando seu voo. Pouco depois da meia-noite, o empresário se dirigiu ao avião.

Em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo, concedida no Aeroporto John F. Kennedy, em Nova York, ele afirmou que "está na hora de passar as coisas a limpo" e que "está à disposição da Justiça".



— Estou voltando — afirmou.



Conforme o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, não foi feito qualquer acordo para que Eike seja levado a uma prisão especial. Empresário ficaria num presídio designado a presos que não têm formação universitária.

Um dos principais alvos da Operação Eficiência, deflagrada pela Polícia Federal na quinta-feira, Eike estaria envolvido em um esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e fraude a licitações em obras públicas no Rio de Janeiro. O empresário teria pagado propinas ao ex-governador Sérgio Cabral segundo as investigações.



O empresário será detido assim que pisar no Brasil, já que teve a prisão decretada na quinta-feira, 26, no âmbito da Operação Eficiência. A investigação apura esquema usado pelo ex-governador do Rio Sérgio Cabral Filho (PMDB) e outros investigados para ocultar mais de US$ 100 milhões remetidos ao Exterior.