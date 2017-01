Efetivo da Polícia Civil é reforçado com formatura de 114 novos policiais

Segurança 24/01/2017 | 21h53 Atualizada em

O efetivo da Polícia Civil conta a partir desta terça-feira com reforço de 114 policiais civis. São oito delegados e 106 agentes. Uma solenidade marcou a formatura dos novos policiais, no Teatro Pedro Ivo, em Florianópolis.

O grupo começou a formação em 2016 e por quatro meses passou por treinamentos teóricos e práticos na Acadepol, em Canasvieiras. Segundo o governo do Estado, a distribuição dos policiais teve como base critérios técnicos baseados na quantidade de procedimentos policiais das Delegacias pertencentes a Diretoria de Polícia de Fronteira (DIFRON), Diretoria de Polícia do Interior (DPOI) e Diretoria de Polícia do Litoral (DPOL).

A Polícia Civil divulgou que também foram levados em conta número populacional, boletins de ocorrência registrados e índices criminais, tais como homicídio, furto e roubo. O mapa da distribuição mostra que a grande maioria dos 114 novos servidores irá atuar no interior do Estado. A instituição sof

Confira a distribuição dos policiais civis: