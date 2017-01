Eduardo Pinho Moreira e Marcos Vieira participam de encontro com Geraldo Alckmin em SP

Moacir Pereira 18/01/2017 | 08h03 Atualizada em

Embora repita que não tem ideia fixa, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) inicia o ano com articulações que indicam a disposição de candidatura à presidência da República em 2018.



Dois fatos recentes. O primeiro, quando defende a realização de prévias no PSDB, ainda este ano, para escolha do candidato oficial. O segundo, os encontros mantidos nesta terça no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, com duas lideranças partidárias de Santa Catarina: o vice-governador Eduardo Pinho Moreira, principal nome do PMDB, que assumirá o governo no inicio de 2018 e comandará o processo eleitoral; e o presidente do diretório estadual do PSDB, deputado Marcos Vieira.

Foto: Divulgação / Divulgação

Coincidência ou não, foi Moreira quem articulou com Vieira o apoio dos tucanos na eleição de Gean Loureiro como prefeito de Florianópolis. Aliança que se revelou decisiva pelos números da disputa. E os dois políticos têm se reunido com frequência. O vice tem estendido o tapete vermelho para os dirigentes tucanos de olho no pleito de 2018.

No fim de semana, Eduardo Moreira visitou Marcos Vieira na Cachoeira do Bom Jesus, a pretexto de saborear marisco na pedra. A conversa girou em torno da conjuntura, do governo estadual e de projeções para o próximo ano.

Moreira voltou a repetir que Geraldo Alckmin é seu candidato à Presidência. Convidou o governador para vir ao Estado falar das medidas de equilíbrio fiscal que adotou com sucesso em São Paulo. Vieira falou da economia catarinense e dos desafios logísticos do agronegócio no Oeste.

Artistas

A posse dos deputados Leonel Pavan e Vicente Caropreso, do PSDB, nas secretarias de Turismo e da Saúde, tiveram a presença da humorista Dona Maricotinha. Brincou com Pavan dizendo que iria pentear os cabelos do artista Sérgio Reis. Equivocou-se. O deputado é parecido com o ator Gerard Depardieu. Na plateia, Caropreso, Raimundo Colombo e Gelson Merisio. Terminada a cerimônia de posse, Colombo e Merisio viajaram ao Oeste para assistir o inicio da colheita de grãos.

Relatórios

Secretários Cesar Grubba (Segurança) e Ada de Luca (Justiça) e adjunto Leandro Lima se encontram desde esta terça em Brasília participando de reuniões com autoridades federais sobre a grave crise do sistema penitenciário nos Estados. Estão elaborando relatórios que serão entregues nesta quarta ao governador Raimundo Colombo para apresentação na reunião, às 15h, dos governadores com o presidente Michel Temer.

Acompanhe as publicações de Moacir Pereira



"O PSDB está fora do governo Colombo", diz Marcos Vieira



Porto de Itajaí tem novo superintendente



Greve dos servidores municipais mostra os graves desafios para Gean Loureiro