Edição especial do "Sem censura" reúne ex-apresentadoras da atração

Em comemoração aos 31 anos do Sem censura, a TV Brasil exibe nesta sexta-feira uma edição especial com seis ex-apresentadoras do programa. Vera Barroso, que comanda a atração atualmente, bate um papo com Lúcia Leme, Gilsse Campos, Beth Camarão, Liliana Rodriguez, Eliana Monteiro e Carla Ramos.

Durante uma hora e meia, o grupo relembra histórias e situações curiosas relacionadas ao programa. O especial homenageia ainda o jornalista Mario Morel, um dos diretores do Sem censura, e a faz menção a Leda Nagle, ex-apresentadora da produção que não teve o contrato renovado com a TV Brasil no fim do ano passado e, por isso, não participou do encontro.

A atração comemorativa vai ao ar às 16h.

