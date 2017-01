Los Angeles 23/01/2017 | 19h29

A Liberty Media confirmou, nesta segunda-feira, que o histórico manda-chuva da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, foi substituído por Chase Carey na presidência executiva do Formula One Group, empresa que passou a gerenciar a maior categoria automobilística do mundo.

O grupo americano anunciou que Ecclestone vai continuar como "presidente de honra", mas sem poder de decisão.

jld/ma/fa/lr