"É uma situação muito horrorosa de se ver", afirma dona de padaria atingida por explosão

O cenário que se formou em frente ao prédio atingido por uma explosão na manhã desta terça-feira em São João Batista, na Grande Florianópolis, era de filme. Já o sentimento da proprietária da padaria, Carla Soares, de onde possivelmente teria ocorrido o vazamento de gás que ocasionou a queda do prédio, era de descrença pela cena. Avisada por um amigo da família, logo que soube, a dona do estabelecimento se deslocou para o local em que o estabelecimento ficava e se colocou à disposição da Polícia, peritos e Corpo de Bombeiros.

— Não sabíamos o tamanho da gravidade. A gente se surpreendeu muito. Estamos muito assustados, pois é uma situação muito horrorosa de se ver — afirmou.

Apesar do susto, somente uma moradora, dona do prédio e familiar da proprietária da padaria, se feriu. A mulher, ainda não foi identificada, dormia nos fundos do imóvel quando a explosão aconteceu. Ela precisou levar seis pontos na perna, mas passa bem.



— Teve familiar machucado que levou pontos nas pernas, mas todo mundo está muito bem — afirmou.



No entanto, om a força da explosão, uma farmácia, uma joalheira, uma ótica, três apartamentos, o prédio da prefeitura e algumas salas comerciais também sofreram danos. Segundo Carla, todos os alvarás e licenças e inspeções estavam em dia e haviam sido renovados recentemente.

Além da PM e Corpo de Bombeiros, o Instituto Geral de Perícias (IGP) foi acionado e deve iniciar uma investigação no local ainda nesta tarde. Além da padaria, no andar de cima do prédio funcionava um restaurante. O local foi isolado e ninguém está autorizado a entrar nos imóveis.



