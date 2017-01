Segurança pública 02/01/2017 | 09h16

Dois homens armados assaltaram uma família na noite deste domingo, em Brusque. Segundo informações da Polícia Militar, o caso ocorreu por volta das 22h40min, na rua Augusto Klapoth, no bairro Águas Claras. Um comerciante estaria chegando em casa quando foi abordado por uma dupla armada com revólveres. Eles levaram joias e cheques da vítima e de terceiros e fugiram do local de carro. A PM realizou buscas na região, mas até a manhã desta segunda-feira nenhum suspeito havia sido localizado.