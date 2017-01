Dupla é presa com 3 mil comprimidos de ecstasy em Itajaí

Durante rondas 20/01/2017 | 09h29

Um homem de 20 anos e outro de 23 anos foram presos no bairro São Vicente, em Itajaí, por suspeita de tráfico de drogas. De acordo com informações da Polícia Militar, os dois foram flagrados quinta-feira à tarde durante rondas feitas pela equipe da Rocam.



Aparentemente nervosos, a dupla chamou a atenção dos policiais que durante buscas localizaram aproximadamente 3 mil comprimidos de ecstasy e cerca de 150 gramas de Skank com os jovens. Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Itajaí.