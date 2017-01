Dupla de assaltantes é presa após invadir residência em Blumenau

Polícia 16/01/2017 | 09h55

Domingo à noite uma casa foi invadida na Rua Rolândia, no bairro Tribess, em Blumenau . Segundo relato das vítimas, o trio estava armado e teria as ameaçado antes de tranca-las em um dos banheiros da casa.Foto: Polícia Militar de Blumenau, Divulgação. Durante rondas, eles foram abordados na Rua Hermann Tribess e dois assaltantes detidos pela PM.e encaminhados até a Central de Polícia, junto com o simulacro de pistola apreendido e a caminhonete recuperada.