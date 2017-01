Duelo Federer-Zverev é destaque desta terça-feira na Austrália

Melbourne 23/01/2017 | 10h47

Roger Federer tentará acabar com a campanha de sonho do alemão Mischa Zverev, algoz de Andy Murray na rodada anterior, em duelo desta terça-feira no Aberto da Austrália, pelas quartas de final do torneio.

Levando em consideração o último resultado do confronto entre os dois tenistas -uma vitória por duplo 6-0 para o suíço-, Federer é o favorito indiscutível, a não ser que Zverev, número 50 do mundo, volte a fazer a partida de sua vida, como fez diante do número 1 do mundo.

Federer, com 17 títulos de Grand Slam, nunca esteve tão perto do 18º troféu, após as surpreendentes eliminações de dois se seus maiores rivais, Murray e o sérvio Novak Djokovic (N.2).

O cansaço pelos cinco sets que disputou no duelo de oitavas de final contra o japonês Kei Nishikori, porém, pode ser um fator decisivo contra o suíço.

Na chave feminina, a espanhola Garbiñe Muguruza buscará uma vaga entre as quatro melhores tenistas do torneio contra a americana Coco Vandeweghe, responsável por eliminar a número 1 do mundo e atual campeã do Aberto da Austrália, a alemã Angelique Kerber.

- Programação desta terça-feira no Aberto da Austrália:

Rod Laver Arena

Venus Williams (EUA/N.13) - Anastasia Pavlyuchenkova (RUS/N.24)

Coco Vandeweghe (EUA) - Garbiñe Muguruza (ESP/N.7)

Stan Wawrinka (SUI/N.4) - Jo-Wilfried Tsonga (FRA/N.12)

Mischa Zverev (ALE) - Roger Federer (SUI/N.17)

