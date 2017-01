Duas pessoas são mortas a tiros em Camboriú

Caso de polícia 07/01/2017 | 15h05

Duas pessoas foram mortas com tiros na cabeça, em bairros diferentes, sexta-feira à noite em Camboriú. A primeira morte foi registrada por volta das 20h entre as ruas Umbuia e Jacarandá, no bairro Tabuleiro. Artur Meira dos Santos, 17 anos, teria sido morto com um tiro na cabeça por um motociclista, segundo informações repassadas aos policiais militares que estiveram no local da ocorrência.

A segunda morte aconteceu uma hora e meia depois no bairro Areias. Um homem de 37 anos foi atingido por um disparo de arma de fogo na cabeça. Ao chegar até a Rua Capitão Ernesto Nunes, a PM encontrou um Tipo, com placas de Balneário Camboriú, com as portas dianteiras abertas. Dentro do veículo estava Vagner Tompsom de 37 anos, já morto.



Perto do local havia uma mulher em estado de choque. Durante socorro, o Samu verificou que ela — que não teve a identidade divulgada — também foi atingida por um disparo de arma de fogo no ombro. A mulher foi encaminhada ao Hospital Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú, para receber atendimento médico.

Testemunhas teriam afirmado aos policiais que o autor dos disparos, um motociclista, usava casaco marrom e estava em uma moto branca. Rondas foram feitas, mas o suspeito não foi localizado. A Delegacia de Polícia Civil não passou informações sobre os casos.