Duas pessoas morrem e sete ficam feridas em acidente na Vila Itoupava, em Blumenau 

Grave ocorrência 29/01/2017 | 12h52 Atualizada em

O Arcanjo 3, helicóptero do Corpo de Bombeiros de Blumenau, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados por volta das 9h45min da manhã deste domingo para atender um grave acidente no Km 67,5 da Rodovia Doutor Pedro Zimmermann, na Serra da Vila Itoupava, que liga Blumenau a Massaranduba. Um Meriva, com placas de Jaraguá do Sul, e um Fusion, de Blumenau, que trafegavam em direções contrárias envolveram-se em uma colisão frontal.



Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), havia quatro pessoas no Fusion e cinco no Meriva. Duas morreram e outras sete ficaram feridas, pelo menos duas em estado grave que teriam sido encaminhadas ao Hospital Santa Isabel. Adalmo Schmitz, 41 anos, estava no Fusion e morreu na hora do acidente. Uma passageira do Meriva, Azalinda Greuel Rudiger, 62, era moradora de Jaraguá do Sul. Ela também não resistiu aos ferimentos e morreu no local.



O motorista do Fusion, Adalto Sebastião Schmitz, 43, e o condutor do Meriva, Ivo Kienelt, 64, e os outros feridos foram encaminhados para hospitais da região. As identidades dos outros feridos ainda não foram reveladas pelas autoridades.



De acordo com a PMRv, o Fusion, que seguia de Blumenau para Massaranduba, teria invadido a pista contrária e colidido contra o Meriva. A polícia ainda não sabe o que motivou o desvio do veículo para a outra pista.



Veja no tweet enviado pelo Arcanjo como foi o atendimento do acidente:



Houve formação de filas após o acidente:

Com informações do G1 SC

